"Юго-Западная" и "Путиловская" получили разрешение на ввод от Ростехнадзора

Петербургский метрополитен готовится к запуску станций.

Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию станций "Юго-Западная" и "Путиловская" Красносельско-Калининской линии петербургского метро. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Проверку выполнило Северо-Западное управление Ростехнадзора. Объектом проверки стал участок строительства от станции "Казаковская" до станции "Путиловская". Заказчиком проекта выступил Комитет по строительству Санкт-Петербурга. Генеральным подрядчиком являлось АО "Метрострой Северной Столицы".

По итогам проверки установлено, что все строительные работы выполнены полностью. Требования технических регламентов и проектной документации соблюдены. Управление выдало заключение о соответствии построенного объекта установленным требованиям. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что ввод новых станций снизит транспортную нагрузку в Красносельском районе города. Открытие станций для пассажиров запланировано на 26 декабря 2025 года.

Также в Петербурге стартует подготовка к строительству трамвайной линии Шушары – Колпино.

Фото: Piter.TV