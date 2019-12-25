Власти Петербурга демонтировал более 1,8 тыс. незаконных рекламных конструкций

За незаконные конструкции владельцам придется выплатить в казну города 13 миллионов 526 тысяч рублей.

В Петербурге демонтировали более 1,8 тыс. незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Известно, что в ноябре комитет выдал более 1100 разрешений на установку рекламных объектов в Северной столице. Более того, в октября решено было демонтировать 1 589 рекламных конструкций, так как их установили незаконно.

Во время проверок составлено 754 протокола об административных правонарушениях и вынесено 746 постановлений. Отмечается, что владельцам незаконных конструкций придется выплатить в казну города 13 миллионов 526 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге перед судом предстанут организаторы сетевого притона.

Фото:Piter.TV