В Петербурге перед судом предстанут организаторы сетевого притона

В 2016 году подозреваемые открыли в городе сеть салонов, оказывающих интимные услуги.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении четырех человек. Их обвиняют в организации притонов и занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемые в 2016 году открыли в Петербурге целую сеть салонов, оказывающих интимные услуги. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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