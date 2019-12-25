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В Петербурге перед судом предстанут организаторы сетевого притона
Сегодня, 10:25
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Alena_Zinovieva

В Петербурге перед судом предстанут организаторы сетевого притона

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В 2016 году подозреваемые открыли в городе сеть салонов, оказывающих интимные услуги.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении четырех человек. Их обвиняют в организации притонов и занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемые в 2016 году открыли в Петербурге целую сеть салонов, оказывающих интимные услуги. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что осужденный за вымогательство житель Выборга притворился больным и сбежал из суда.

Фото: pixabay.com

Теги: притон, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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