После госпитализации в Петербурге исчез осуждённый за вымогательство житель Выборга

Во время суда мужчина начал трястись и дрожать, пил воду и рассыпал таблетки.

В среду, 2 декабря, из Елизаветинской больницы сбежал житель Выборга Александр Герасимов, осужденный за рэкет и вымогательства. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

До суда 66-летний мужчина находился под домашним арестом. Во вторник днем ему должны были огласить приговор. Однако во время заседания подсудимому стало плохо: он начал трястись и дрожать, пил воду и рассыпал таблетки.

Стражи порядка вызвали скорую помощь. Медики приехали через десять минут. Всех вывели из зала суда, а подсудимого осмотрели и госпитализировали.

На скорой мужчину доставили в Елизаветинскую больницу. Суд продолжился без него. Было вынесено решение о лишении свободы сроком на три года. Об этом преступник не узнал – когда в больницу прибыл конвой, Герасимов "выписался" и ушел в неизвестном направлении.

По сообщениям "Фонтанки", полицейские не могут разослать ориентировку беглеца по своим подразделениям, поскольку отсутствует фотография разыскиваемого. Снимок его лица находится в паспортном столе, но так как рабочий день закончился, взять фотокарточку не представляется возможным.

Ранее Понасенков высказался по поводу дела Соколова.

Фото: Piter.TV