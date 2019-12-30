ВТБ снимет свои рекламные конструкции с крыши гостиницы "Октябрьская"

Банк ищет другое место для рекламы.

Банк ВТБ снимет свои рекламные конструкции с крыши гостиницы "Октябрьской" на площади Восстания. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. В ближайшее время подрядчики займутся демонтажем объекта, который провисел на здании несколько лет. Сейчас банкиры решили отказаться от данного рекламного места. Причины данного решения не сообщаются.

Известно, что руководство банка разыскивает другую зону для размещения собственной рекламы. Они рассматривают варианты, которые город готов им предложить.

Ранее Piter.tv писал о том, что двух петербуржцев осудят за продажу залоговых авто банка ВТБ.

Фото: Piter.tv

