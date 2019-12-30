В понедельник, 27 января, стало известно о том, что двух петербуржцев осудят за продажу залоговых авто банка ВТБ. Об этом сообщает прокуратура Северной столицы.
Как оказалось, мужчины совершили 28 преступлений по статье "Растрата". По версии следствия, в далеком 2014 году петербуржцы арендовали земельный участок под автостоянку и заключили договор с банком "ВТБ-24". На этой атостоянке хранились залоговое имущество банка в виде автомобилей.
Ущерб оценивается в 8 млн рублей.
Ранее мы сообщали о том, что автоподставщик обманул пенсионера на 700 тысяч рублей.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )