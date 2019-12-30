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Двух петербуржцев осудят за продажу залоговых авто банка ВТБ
Сегодня, 10:39
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IRINA_CHALKINA

Двух петербуржцев осудят за продажу залоговых авто банка ВТБ

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Мужчин обвиняют в 28-ми преступлениях по статье "Растрата".

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что двух петербуржцев осудят за продажу залоговых авто банка ВТБ. Об этом сообщает прокуратура Северной столицы.

Как оказалось, мужчины совершили 28 преступлений по статье "Растрата". По версии следствия, в далеком 2014 году петербуржцы арендовали земельный участок под автостоянку и заключили договор с банком "ВТБ-24". На этой атостоянке хранились залоговое имущество банка в виде автомобилей.

Ущерб оценивается в 8 млн рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что автоподставщик обманул пенсионера на 700 тысяч рублей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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