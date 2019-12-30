Мужчин обвиняют в 28-ми преступлениях по статье "Растрата".

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что двух петербуржцев осудят за продажу залоговых авто банка ВТБ. Об этом сообщает прокуратура Северной столицы.

Как оказалось, мужчины совершили 28 преступлений по статье "Растрата". По версии следствия, в далеком 2014 году петербуржцы арендовали земельный участок под автостоянку и заключили договор с банком "ВТБ-24". На этой атостоянке хранились залоговое имущество банка в виде автомобилей.

Ущерб оценивается в 8 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что автоподставщик обманул пенсионера на 700 тысяч рублей.

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