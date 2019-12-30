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Автоподставщик обманул пенсионера на 700 тысяч рублей
Сегодня, 22:24
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arteliseev

Автоподставщик обманул пенсионера на 700 тысяч рублей

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У подставного пешехода разбились дорогие часы.

В полицию обратился 73-летний водитель и рассказал, что стал жертвой автоподставщиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

 По его словам, днем 22 января у дома №1 по 1-й Красноармейской улице на пересечении с Советским переулком произошло ДТП с участием пешехода. У лжепотерпевшего оказались сломаны очень дорогие часы. 

Мужчина передал аферисту 700 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба. Позже он понял, что стал жертвой автоподставы и обратился в правоохранительные органы. 

По заявлению возбуждено дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). 

Ранее мы сообщали, что раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию РФ.

Фото: pixabay.com

Теги: автоподстава, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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