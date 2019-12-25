Суд обязал Росимущество ликвидировать свалку на территории Аграрного университета

Ответчик постарался перекинуть ответственность на университет.

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал Росимущество убрать отходы с территории Аграрного университета в Пушкине. На участках вуза устроили свалку, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск был подан природоохранным прокурором по Петербургу к МТУ Росимущества в Петербурге и области. Проверка показала, что на земельных участках расположена свалка бытовых и строительных отходов. Так как участки находятся в государственной собственности, но при этом не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов, прокурор попросил организовать на месте уборку.

Ответчик в свою очередь заявил о том, что этим должен заниматься университет, а СПбГАУ, как третье лицо, направило в адрес суда письменные возражения, указав, что спорные земельные участки не находятся в постоянном пользовании университета.

Суд решил, что уборку территории от отходов производства и потребления должно будет организовать Роимущество в течение 290 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Ранее на Пискаревском проспекте пресекли работу нелегальной свалки.

Фото: vk.com/spb_gau