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На Пискаревском проспекте пресекли работу нелегальной свалки
Сегодня, 20:40
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smirenny

На Пискаревском проспекте пресекли работу нелегальной свалки

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Специалисты задержали шесть машин, которые перевозили отходы.

В среду, 25 ноября, на Пискаревском проспекте Красногвардейского района была остановлена работа несанкционированной свалки. сообщили в пресс-службе вице-губернатора Владимира Кириллова.

Так, специалисты задержали шесть машин, позже будет изъят экскаватор. Водители получили протоколы об административных правонарушениях. Площадь свалки приблизительно растянулась на 2,5 Га, объем доходов превысил 20 тысяч квадратных метров. Территорией владеет физическое лицо, который принимал строительные отходы "под видом приема боя кирпича и бетона" .

Комитет по природопользованию возбудил административное расследование.

Ранее мы писали, что в Кировском районе продолжает действовать незаконная свалка мусора.

Фото: pixabay

Теги: нелегальная свалка, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 21:33

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