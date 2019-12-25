КГИОП обязали изучить обращения активистов по Охтинскому мысу

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал КГИОП изучить обращения активистов, которые настаивают на признании останков крепости Ландскрона на Охтинскому мысу объектом культурного наследия. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
Активисты считают, что чиновники бездействуют и не спешат с принятием решения. Суд частично согласился с истцами. После того как решение вступит в силу, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры должен будет в течение трех дней рассмотреть заявление о включении объекта в список культурного наследия.
Ранее мы писали, что на Савушкина продают жилой дом без ведома жильцов.
Фото: citytowers.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все