Петербурженка даже через суд не смогла вернуть паблик с женскими тренингами

Истец просила разблокировать сообщество, признать незаконным передачу прав на сообщество другому человеку и обязать суд передать права обратно ей.

В среду, 7 июля, Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел и принял решение по иску Светланы В. к компании ООО "Вконтакте".

Девушка рассказала суду, что создала сообщество inspiration_queen "АЛЛА ПЕРСКАЯ | КОРОЛЕВА ВДОХНОВЕНИЯ", которое информировало о тренингах и исполнителях. В сообществе, в том числе, была размещена информация о тренингах, проводимых Аллой Перской. Истец, Светлана В., вложила в раскрутку группы больше миллиона рублей. Перская, в свою очередь, получила за тренинги 2 580 326 рублей. Таким образом, получая оплату, тренер одтверждала отсутствие претензий на интернет-ресурс inspiration_queen.

В ноябре 2019 года Перская перестала проводить платные консультации, получила претензию и перестала получать выплаты. Представитель тренера направил в администрацию компании "Вконтакте" запрос о передаче прав на сообщество, поскольку в сообществе упоминается имя Перской. В конце месяца техническая поддержка соцсети связалась с истцом и уведомила, что все права будут переданы пользователю Алла Перская.

Истец утверждала, что ООО "ВКонтакте" не рассмотрело ее права как добросовестные без достаточных оснований. Не указало, какие конкретно права Перской были нарушены, каким именно контентом нарушено исключительное право. сообщили в объединенной пресс-службе судов

Суд отказал в разблокировке сообщества, признании незаконным передачу прав и передаче прав обратно исцу.

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Фото: Piter.tv