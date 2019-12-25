Суд не увидел состава преступления в украинском флаге на машине в Петербурге

На суде мужчина рассказал, что флаг стоит там уже более 10 лет, вину он не признал.

В Петербурге суд не увидел состава преступления в украинском преступлении на машине петербуржца. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, 10 апреля мужчина установил на приборной панели машины флаг Украины у дома №4 по проспекту Девятого Января. Он сделал это "в целях выражения личного мнения о СВО". На суде мужчина рассказал, что флаг стоит там уже более 10 лет, вину он не признал.

В результате суд прекратил дело за отсутствием состава.

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Фото: Piter.tv

