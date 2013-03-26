Смольному не удалось оспорить в суде цену за выкуп Торжковского рынка

Суд оценил рынок в 264 млн рублей.

Комитету имущественных отношений Петербургу не удалось получить поддержку Арбитражного суда в ситуации со стоимостью выкупа Торжковского рынка. Суд не удовлетворил кассационную жалобу ведомства, сообщил "Петербургский дневник".

Более года между Смольным и арендатором ООО "Приморский сельскохозяйственный рынок" идут судебные разбирательства. По данным издания, за выкуп Комитет требовал 500 млн рублей. Организация утверждает, что изначально стоимость была в два раза меньше. Арендатору удалось снизить цену до 264 млн рублей через суд, но в Смольном с решением не согласились.

Реновация рынка начнется тогда, когда арендатор получил имущество. Историю и традицию рынка хотят объединить с новой культурной питания. Торжковский рынок станет новым общественным пространством с фуд-холлом, рестораном, площадкой для мероприятий.

О том, что Торжковский рынок ждет реконцепция стало известно еще в апреле 2020-го года.

Фото: ВКонтакте / Торжковский рынок