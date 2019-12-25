Торжковский рынок в Петербурге готовят к реконцепции

В пространстве хотят оборудовать фуд-холл, интерактивный музей и даже отель.

На Торжковском рынке начинается процесс реконцепции – пространство хотят целиком обновить и усовершенствовать. Об этом сообщила компания "Агора" в своем официальном аккаунте на Facebook.

В новом старом рынке хотят оборудовать фуд-холл на три сотни посадочных мест и ресторан, а также площадку для проведения мероприятий, интерактивный музей по истории торговли и общепита и даже отель. На площади более 4000 квадратных метров появятся также 13 переделанных продуктовых отделов. Акцент рынка оставят на фермерских продуктах: вся торговая часть будет занята прилавками с рыбой, мясом и колбасой, сырами и молочными продуктами, овощами, фруктами, специями, соленьями.

Торжковский рынок построили в 1978 году, с тех пор он безостановочно работает для горожан.

"Водоканал" показал процесс реконструкции фонтана "Слава" в парке Победы.

Фото: pixabay