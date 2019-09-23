"Водоканал" показал процесс реконструкции фонтана "Слава" в парке Победы

Его ремонтируют с 10 февраля.

"Водоканал Санкт-Петербурга" занимается реконструкцией фонтана "Слава" в парке Победы, сообщила пресс-служба организации. Он был построен в 1945-м году.

Реконструкция ведется с 10 февраля 2020-го года. На данный момент чаша фонтана и подземная камера управления полностью залиты бетоном.

Работы на водном сооружении планируют завершить к концу апреля, а ввести фонтан в эксплуатацию в начале мая.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные вывезли детские качели с площадки в Невском районе Петербурга.

Видео: "Водоканал Санкт-Петербурга" / VK