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"Водоканал" показал процесс реконструкции фонтана "Слава" в парке Победы

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Его ремонтируют с 10 февраля.

"Водоканал Санкт-Петербурга" занимается реконструкцией фонтана "Слава" в парке Победы, сообщила пресс-служба организации. Он был построен в 1945-м году. 

Реконструкция ведется с 10 февраля 2020-го года. На данный момент чаша фонтана  и подземная камера управления полностью залиты бетоном. 

Работы на водном сооружении планируют завершить к концу апреля, а ввести фонтан в эксплуатацию в начале мая.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные вывезли детские качели с площадки в Невском районе Петербурга. 

Видео: "Водоканал Санкт-Петербурга" / VK 

Теги: парк победы, фонтан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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