"Водоканал" показал процесс реконструкции фонтана "Слава" в парке Победы

"Водоканал Санкт-Петербурга" занимается реконструкцией фонтана "Слава" в парке Победы, сообщила пресс-служба организации. Он был построен в 1945-м году.
Реконструкция ведется с 10 февраля 2020-го года. На данный момент чаша фонтана и подземная камера управления полностью залиты бетоном.
Работы на водном сооружении планируют завершить к концу апреля, а ввести фонтан в эксплуатацию в начале мая.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные вывезли детские качели с площадки в Невском районе Петербурга.
Видео: "Водоканал Санкт-Петербурга" / VK
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