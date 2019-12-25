Неизвестные вывезли детские качели с площадки в Невском районе Петербурга

Ситуация заинтересовала петербуржцев.

Жители Невского района стали свидетелями странного зрелища. Неизвестные вывезли спортивную площадку. Очевидец поделился кадрами в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетеля, машины заметили во дворе между улицей Коллонтай, Товарищеским и Российским проспектами. Автор публикации отметил, что качели были в рабочем состоянии, однако один из комментаторов предположил, что оборудование просто поменяют на новое.

Еще один петербуржцев рассказал, что то же самое произошло и на улице Ворошилова. На кадрах видно, что рабочие выкапывают горку и качели.

Напомним, на данный момент посещение детских и спортивных площадок временно запрещено. Накануне суд оштрафовал мужчину за прогулку на площадке на 15 тыс. рублей.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"