Светлана Амбурцева не будет осуждена за гибель собственных детей в пожаре

Районный суд прекратил делопроизводство в отношении женщины.

В Петроградском районном суде прекращено дело в отношении Светланы Амбурцевой. Женщину обвиняли в том, что во время пожара она не смогла спасти собственных детей. В результате несчастного случая двое несовершеннолетних погибли. Следственный комитет не привлек к ответственности петербурженку. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

Сторона обвинения считала, что фигурантка дела стала виновницей воспламенения квартиры по Малой Разночинной улице. Инцидент произошел в августе 2017 года. Женщина включила пленочный обогреватель включенным, оставив двухлетнего сына и одиннадцатилетнюю дочь одних в помещении. Мать вышла на улицу, чтобы прогуляться с собакой, а когда вернулась - узнала о пожаре. В тот день мальчик сгорел в комнате, а девочка погибла в машине скорой помощи. Действия Амбурцевой расценивались как преступная небрежность. Однако, суд не признал ее вины. В данном деле "злоумышленницей" сочли мать обвиняемой.

Делопроизводство остановлено из-за примирения сторон.

Напомним, что в Выборге трехлетний ребенок выжил при падении с четвертого этажа.

Фото: Piter.tv

