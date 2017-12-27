В Петербурге и Ленобласти вечером погибли два годовалых младенца

В Санкт-Петербурге и Ленобласти врачи не смогли спасти двух малышей от гибели.

За 18 января в Петербурге и Ленобласти погибло двое младенцев. Причиной смерти детей стали болезни.

Первый трагический случай произошел около 17 часов на Лыжном переулке. Мать годовалого мальчика обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Она вызвала бригаду скорой помощи, однако, медики уже не смогли помочь малышу.

У второго ребенка был врожденный порок сердца. При возникновении проблемы ребенка быстро доставили из квартиры в медицинский стационар. Пациент прибыл в больницу города Токсово в 19 часов вечера. У него диагностировали двустороннюю пневмонию и инфекционный токсический шок. Грудничок скончался.

По данным инцидентам проводится проверка.