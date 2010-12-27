В Выборге трехлетний ребенок выжил при падении с четвертого этажа

В Выборгском районе мальчик "вышел" в окно из-за непрочной москитной сетки.

В Выборге трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа. Вес мальчика не выдержала москитная сетка, которая была закреплена на окне. В результате несчастного случая ребенок пролетел двенадцать метров вниз, но выжил.

С места инцидента пострадавшего забрали врачи скорой помощи. Они доставили пациента в центральную районную больницу. Ребенок прибыл в отделение около 22 часов вечера 15 мая. У него определили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого плеча. Состояние малыша медики оценили как тяжелое.

Родители сообщили правоохранительным органам, что видели, что их сын самостоятельно взбирается на подоконник, но решили не останавливать. Они не ожидали, что ситуация может выйти из-под контроля и ребенок упадет.

Фoто: Piter.tv

