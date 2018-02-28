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Дрифтера с Биржевой площади могут снова привлечь к ответственности

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Петербуржцы распознали в иномарке, которая сегодня каталась по невскому с человеком на крыше, старого нарушителя.

28 февраля стало известно, что дрифтер с Васильевского острова и тот, что прокатился у здания Биржи, снова пошел на экстримльные трюки. Об этом сообщает "Водитель Петербурга".

Ранее петербуржцу грозило за свои "покатушки" лишение прав. Однако в декабре прошлого года суд встал на сторону нарушителя и существенного наказания не последовало. К ответственности петербуржца призвали после того, как в сети появилось видео с дрифта на Биржевой площади. Автомобилист пообещал больше так не делать и отделался штрафом.

Дрифтить петербуржец больше не стал, но сегодня появилось новое видео. По Невскому проспекту промчался знакомый автомобиль с пассажиром на крыше. Сам водитель по дороге делал селфи и снимал видео.

В УГИБДД по городу и области после случившегося возбудили административное производство.

 

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Теги: дрифтер , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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