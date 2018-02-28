По Невскому проспекту в ночь промчался молодой человек на крыше автомобиля

Петербуржцы ночью увидели экстремальную езду с человеком на крыше автомобиля.

Поздно вечером 26 февраля молодые петербуржцы решили добавить в свою жизнь экстрима, поэтому устроили катание по городу на автомобиле, с “верхним” пассажиром. Юноша проехался на иномарка на крыше транспортного средства. Инцидент произошел на Невском проспекте.

Позже развлечения появились на личной странице Instagram одного из участников действия. По доброй воле молодой человек забрался на крышу кроссовера, а второй на полной скорости, “с ветерком” помчался с ним по главной улице города. В таком виде им удалось добраться до набережной реки Фонтанки.

Отметим, что действия правонарушителей вызвали опасность травмирования не только у них самих. От данной шалости могли пострадать и другие водители. Молодой человек не был закреплен на крыше, поэтому в любой момент мог сорваться и оказаться под колесами машин.

Фото и видео: Instagram/mininartem

