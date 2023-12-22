Дрифтер с Дворцовой площади арестован на 5 суток

Установлено, что в ночь с 27 на 28 февраля водитель Hyundai Solaris катался по Дворцовой площади.

Дзержинский районный суд арестовал очередного дрифтера с Дворцовой площади. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что в ночь с 27 на 28 февраля водитель Hyundai Solaris катался по Дворцовой площади. Он открыл окно, высунулся и начал громко выражаться нецензурной бранью.

Дрифтер признал вину, показал, что ездил по площади, но тихо. Ночью отправился к Дворцовой послушать музыку, после чего решил покататься по кругу со скоростью 40-50 и 120 км/ч.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Ранее мы рассказывали о москвиче, устроившем езду по Дворцовой площади на Land Cruiser. Его также арестовали на 5 суток.

Фото: Piter.TV