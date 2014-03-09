Суд не стал наказывать 39 участников незаконной акции протеста 23 января в Петербурге

Чиновники посчитали, что горожане не исполнили требования властей, направленные на обеспечение режима повышенной готовности.

В понедельник, 1 февраля, мировой судья Центрального района Петербурга решил не рассматривать протоколы, составленные на 39 участников несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая прошла в субботу, 23 января. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Горожане шли по Невскому проспекту у дома №85, где их остановили работники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Несмотря на то, что комитет "указал мировому судье, что рассмотрение материалов необходимо для всестороннего, полного и объективного разрешения дел, учитывая обстоятельства, сложность рассмотрения и личность правонарушителей", суд решил вернул все авторам протоколов.

Ранее мы писали, что сумма штрафов участников незаконной акции 31 января приблизилась к миллиону.

Фото: Piter.TV