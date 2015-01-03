Сумма штрафов участников незаконной акции 31 января приблизилась к миллиону

Штрафы были назначены по порядка 90 делам.

В понедельник петербургские суди начали рассматривать дела задержанных 31 января горожан, которые вышли на незаконную акцию. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Судьи назначили штраф по порядка 90 делам. Приблизительная сумма, с которой должны будут расстаться участники акции – около миллиона рублей. Точная сумма пока неизвестна, поскольку пресс-служба указала только диапазон материального наказания. Так, Петродворцовый районный суд рассмотрел 32 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ. Признанными нарушителями горожане выплатят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.

Некоторым участникам несанкционированных акций повезло меньше, им назначили административные аресты. В зависимости от степени правонарушения – от 3 до 15 суток.

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Фото: Piter.TV