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Витражное остекление вестибюля "Чернышевской" восстановят в течение месяца
Сегодня, 13:43
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Витражное остекление вестибюля "Чернышевской" восстановят в течение месяца

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Накануне витражные окна выпали и оказались на улице.

Витражное остекление наземного вестибюля станции "Чернышевская" полностью восстановят, но на это потребуется около месяца. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

По словам заместителя начальника метрополитена Дмитрия Бурина, специалисты ждут поставки стеклопакетов нужного размера. 

Напомним, утром 31-го января четыре витражных элемента станции выпали наружу. Инцидент попал на видео

По предварительной информации, это произошло в результате поршневого эффекта от избыточного давления воздуха в наземном вестибюле. 

Конструктивные особенности витражей на "Чернышевской" таковы, что стекла закрепляются снаружи декоративными заглушками и прижимной планкой, поэтому они и выпали наружу.

пояснил Дмитрий Бурин. 

Витражи осмотрели и укрепили. Кроме того, осмотрели еще 51 вестибюль, где есть аналогичные окна. Никакой опасности для пассажиров они не представляют.

Фото: Piter.TV

Теги: вестибюль метро, витражные окна, чернышевская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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