Витражное остекление вестибюля "Чернышевской" восстановят в течение месяца

Накануне витражные окна выпали и оказались на улице.

Витражное остекление наземного вестибюля станции "Чернышевская" полностью восстановят, но на это потребуется около месяца. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

По словам заместителя начальника метрополитена Дмитрия Бурина, специалисты ждут поставки стеклопакетов нужного размера.

Напомним, утром 31-го января четыре витражных элемента станции выпали наружу. Инцидент попал на видео.

По предварительной информации, это произошло в результате поршневого эффекта от избыточного давления воздуха в наземном вестибюле.

Конструктивные особенности витражей на "Чернышевской" таковы, что стекла закрепляются снаружи декоративными заглушками и прижимной планкой, поэтому они и выпали наружу. пояснил Дмитрий Бурин.

Витражи осмотрели и укрепили. Кроме того, осмотрели еще 51 вестибюль, где есть аналогичные окна. Никакой опасности для пассажиров они не представляют.

Фото: Piter.TV