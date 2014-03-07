Хулигану, напавшему на полицейского во время незаконной акции в Петербурге, продлили срок задержания

Петербуржец Валерий Дубенюк со спины набросился на полицейского в момент задержания одного из участников нелегального митинга.

В Северной столице продлили срок задержания жителю города Валерию Дубенюк, который ударил сотрудника правоохранительных органов во время незаконной акции в центре города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Потасовка произошла в 15:40 6 марта у дома № 2 по улице Пирогова. В ведомстве указали, что хулиган 4 раза ударил полицейского по голове и телу. В результате случившегося мужчину задержали.

Петербуржец принес извинения сотруднику Росгвардии. Он признался, что поступил подло, напав на него со спины. Было возбуждено уголовное дело. Расследование поставил на контроль глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Фото: Piter.tv