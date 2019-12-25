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Пушкинский районный суд рассмотрел дело о дискредитации Вооруженных сил России
Сегодня, 20:07
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Пушкинский районный суд рассмотрел дело о дискредитации Вооруженных сил России

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Нарушителю придется заплатить штраф в размере 35 тыс. рублей.

В понедельник, 7 марта, Пушкинский районный суд рассмотрел второе дело о дискредитации солдат РФ. Участником судопроизводства стал Олег Чижевский. Мужчина вышел на несанкционированный митинг накануне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

По версии следствия, подозреваемый отправился в центр города с плакатом, в котором призывал прекратить спецоперацию. Житель Петербурга выкрикивал лозунг, который формировал мнение окружающих об участии российских военных не в специальной операции, а в войне. 

Суд назначил нарушителю наказание в 35 тыс. рублей. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: дело о дискредитации вооруженный сил, закон о фейках, пушкинский районный суд, спецоперация реакция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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