Глава Подмосковья призвал жителей не участвовать в незаконной акции

Он предупредил, что участие в акции может повлечь "самые серьёзные последстви".

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил жителей региона воздержаться от незаконной акции в поддержку Навального. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24" .

Он отметил, что акция незаконная.

Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Также губернатор Московской области напомнил, что родители несут полную ответственность за детей.

Ранее мы сообщали о том, что Собянин заявил, что считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в Москве.

Видео: VK / Андрей Воробьев