Суд не стал арестовывать петербуржца, который обвиняется в реабилитации нацизма

Выборгский районный суд не стал заключать под стражу Георгия Васильева, который хотел добавить Адольфа Гитлера в список участников "Бессмертного полка онлайн" в 2020 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие настаивало на то, что 33-летнего мужчину надо арестовать, так как он обвиняется в реабилитации нацизма. Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал. В пресс-службе пояснили, что это считается преступлением небольшой тяжести. Оснований для задержания нет, Васильев проживает в Петербурге.

Аналогичная ситуация сложилась с другим обвиняемым в реабилитации нацизма — Андреем Ахманицким. Он подал заявку на размещение фото Йозефа Геббельса. Ему запретили определенные действия.

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