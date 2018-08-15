Суд не нашел нарушений "Хеликса" в обращении с медицинскими отходами

Конкретные нарушения не были указаны.

Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство в отношении ООО "НПФ Хеликс" на набережной реки Карповки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В протоколе специалиста Роспотребнадзора от 5 июня было указано, что в бытовом холодильнике пробирки с кровью хранились вместе с пищевыми продуктами. Также в кабинете были установлены контейнер для сбора медицинских отходов с маркировками "отходы класса А" и контейнер "отходы класса Б" с использованными медицинскими перчатками, марлевыми салфетками, одноразовыми изделиями медицинского назначения.

По мнению Роспотребнадзора, офис "Хеликса" нарушил требования СанПиНа об обращении с медицинскими отходами. Однако в протоколе не были указаны конкретные нарушения. Также хранение продуктов не свидетельствует о том, что кто-то из сотрудников принимал пищу на рабочем месте.

Суд констатировал отсутствие в действиях организации состава административного правонарушения и прекратил производство по делу.

Накануне суд оштрафовал сотрудницу "Хеликса" за несоблюдение "антикоронавирусных" норм.

Фото: Piter.TV