Резнику отказали в иске против руководства Смольного

Суд не поддержал сторону депутата в обвинениях Правительства города.

В Смольнинском районном суде Максиму Резнику отказали в удовлетворении иска против руководства Смольного. Петербургский парламентарий обратился в инстанцию из-за слов градоначальника о Великой Отечественной войне. По мнению истца, честь и достоинство были поруганы. Он приписывает ответчику высказывание про то, что Ленинград было необходимо сдать фашистским войскам.

Напомним, что иск Резника зарегистрирован более трех недель назад. Обвинение хотело добиться опровержения слов от представителя Правительства города.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд признал строительство жилого дома на Светлановском проспекте незаконным.

Фото: Piter.tv