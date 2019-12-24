Фигуранту "московского дела" Самариддину Раджабову назначили штраф и освободили

Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Мещанский районный суд назначил штраф фигуранту "московского дела" Самариддину Раджабову, после чего освободил его от наказания. Об этом сообщила "Медиазона".

Суд признал Раджабова виновным в угрозе применения насилия к трем полицейским. На митинге он бросил бутылку с водой в сторону полицейских. По постановлению суда, обвиняемый создал у сотрудников "чувство опасности". Довод о том, что бутылка не попала ни в одного из полицейских, "суд оценивает критически", как попытку избежать наказания.

Однако, судья счел, что исправление Самариддина Раджабова возможно и без заключения в колонию. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Прокурор ранее просил приговорить Раджабова к 3,5 годам колонии.

Ранее суд арестовал Абаничева по "московскому делу" и затем отпустил его.