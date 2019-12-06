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Суд арестовал Абаничева по "московскому делу" и затем отпустил его

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Фигуранту зачелся срок ареста, который он отбыл в СИЗО.

Суд в Москве арестовал активиста "московского дела" и затем отпустил его. Так повезло Сергею Абаничеву, задержанному за участие в несогласованной акции протеста. Мещанский суд Москвы засчитал обвиняемому время, которое он провел в СИЗО.

В общей сложности оппозиционер провел в заключении 15 суток за летний протест в Москве. Ранее Абаничев обвинялся в участии в массовых беспорядках, но в сентябре дело прекратили. 

Ранее Piter.tv писал о том, что СКР прекратил уголовное преследование фигуранта "московского дела" Фомина.
 

Теги: московское дело, сергей абаничев
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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