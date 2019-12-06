Суд арестовал Абаничева по "московскому делу" и затем отпустил его

Фигуранту зачелся срок ареста, который он отбыл в СИЗО.

Суд в Москве арестовал активиста "московского дела" и затем отпустил его. Так повезло Сергею Абаничеву, задержанному за участие в несогласованной акции протеста. Мещанский суд Москвы засчитал обвиняемому время, которое он провел в СИЗО.

В общей сложности оппозиционер провел в заключении 15 суток за летний протест в Москве. Ранее Абаничев обвинялся в участии в массовых беспорядках, но в сентябре дело прекратили.

Ранее Piter.tv писал о том, что СКР прекратил уголовное преследование фигуранта "московского дела" Фомина.

