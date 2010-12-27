Суд накажет грабителя за кражу косметики на 1 миллион рублей

В октябре прошлого года грабители похитили косметические средства на 920 тысяч рублей.

В Петербурге будут судить мужчину, который обвиняется в совершении кражи в крупном размере.

"Прокуратура Петроградского района 1 февраля утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя", - сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в октябре 2017 года подозреваемый вместе с неустановленными лицами разбил стекла входной двери и проник в магазин "Иль де Ботэ", откуда похитил парфюм и косметику на сумму около 920 тысяч рублей.

"При этом в личном автомобиле обвиняемого при его задержании обнаружена часть похищенной косметики на сумму около 80 тысяч рублей", - уточняют в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Материалы дела направлены в Петроградский районный суд.

Напомним, ранее мы писали, что на Московском проспекте преступники ограбили два магазина.