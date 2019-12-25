Суд наказал членов нарколаборатории из Пушкина

Трое преступников проведут в колонии строгого режима 11, 9 и 8 лет соответственно.

В понедельник, 1 июня, стало известно, что петербургский суд осудил троих подозреваемых в деле о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Они проведут в исправительной колонии строгого режима 11, 9 и 8 лет соответственно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

С 14 июня по 21 ноября 2018 один из преступников создал организованную группу с целью производства наркотиков. Злоумышленник пригласил своих друзей поддержать его дело. Среди троих мужчин была также девушка, которой суд назначил принудительное медицинское лечение.

Наркотическая лаборатория находилась в арендованном частном доме в Пушкине, СНТ "Рехколово". Группа действовала до 13 февраля 2019 года, пока ее деятельность не пресекли правоохранительные органы. Было изъято 4351.15 грамма мефедрона и бромметамфетамина.

В ходе судебного разбирательства все полностью признали вину. Суд назначил участникам группы по 11, 9 и 8 лет колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Петербурге арестовали первого задержанного за насилие над детьми.

Фото: Объединенная пресс-служба судов