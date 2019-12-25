В Петербурге арестовали первого задержанного за насилие над детьми

Жертвами педофилов стали маленькие мальчики.

Красносельский районный суд Петербурга арестовал первого задержанного за развращение малолетних. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Сергей Поляк отправлен в СИЗО до конца июля. Отмечается, что Поляк не возражал против избранной меры пресечения.

Поляк вместе с тремя подельниками с 2013 года растлевал малолетних мальчиков, жертвами сексуального насилия стали как минимум восемь детей. Все запретные забавы злоумышленники, среди которых 59-летний сотрудник исследовательского судна, 54-летний охранник и 32-летний музыкант, снимали на видео. С мальчиками насильники встречались в съемных квартирах на протяжении нескольких лет.

Фото: Piter.TV