Суд над историком Соколовым будут транслировать онлайн

В понедельник, 8 июня, стало известно, что судебное заседание над историком Олегом Соколовым будет транслироваться в интернете во вторник, 9 июня. Заседание начнется в 12:00. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Найти трансляцию можно на сайте "Судебный портал". Ссылка пока недоступна. Слушателей в зал не допустят.
По словам адвоката, Александра Почуева, а длительность заседания суда влияет много факторов. В деле более 16 томов материала. Он отметил, что данное заседание будет первым по существу и, в основном, там будут обсуждать организационные и вводные моменты. Адвокат отметил, что подобные процессы могут рассматриваться годами.
Ранее мы писали, что дело историка Олега Соколова рассмотрит городской суд Петербурга.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все