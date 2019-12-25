Суд над историком Соколовым будут транслировать онлайн

По словам Александра Почуева, на длительность заседания суда влияет много факторов.

В понедельник, 8 июня, стало известно, что судебное заседание над историком Олегом Соколовым будет транслироваться в интернете во вторник, 9 июня. Заседание начнется в 12:00. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Найти трансляцию можно на сайте "Судебный портал". Ссылка пока недоступна. Слушателей в зал не допустят.

По словам адвоката, Александра Почуева, а длительность заседания суда влияет много факторов. В деле более 16 томов материала. Он отметил, что данное заседание будет первым по существу и, в основном, там будут обсуждать организационные и вводные моменты. Адвокат отметил, что подобные процессы могут рассматриваться годами.

Ранее мы писали, что дело историка Олега Соколова рассмотрит городской суд Петербурга.

Фото: Piter.TV