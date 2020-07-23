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Суд начнет рассматривать дело Ефремова о смертельном ДТП 29 июля

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Предварительные слушания по делу Ефремова пройдут в закрытом режиме.

Московский Пресненский суд определил дату начала слушания дела по факту смертельного ДТП с Ефремовым.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда сообщает, что суд по делу артиста Михаила Ефремова по факту смертельного ДТП начнется 29 июля. Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме и начнется в 11.00.

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Санкция по данной статье подразумевает от 5 до 12 лет лишения свободы.

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Видео:YouTube / GrazhdaninPoet

Теги: ефремов, резонансное дтп, смертельное дтп, суд ефремова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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