Суд начнет рассматривать дело Ефремова о смертельном ДТП 29 июля

Московский Пресненский суд определил дату начала слушания дела по факту смертельного ДТП с Ефремовым.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда сообщает, что суд по делу артиста Михаила Ефремова по факту смертельного ДТП начнется 29 июля. Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме и начнется в 11.00.
Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Санкция по данной статье подразумевает от 5 до 12 лет лишения свободы.
Ранее: Эксперт рассказал, чего ждать от судебного процесса по делу Ефремова
Видео:YouTube / GrazhdaninPoet
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все