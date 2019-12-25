Эксперт рассказал, чего ждать от судебного процесса по делу Ефремова

Дата судебного заседания неизвестна.

Судьей на процессе по делу актера Михаила Ефремова будет Елена Абрамова. Новость об этом прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как рассказали эксперты, Абрамова была судьей в резонансных делах. Например, она рассматривала дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали огромное состояние, а также дело футболистов Кокорина и Мамаева.

Опрометчиво было бы по фамилии судьи предсказывать приговор, однако очевидно: Пресненский суд готовится к тому, что процесс будет шумным и скандальным, вот и судью назначили строгую и с соответствующим опытом. говорится в сообщении.

Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, 8 июня актер попал в смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона LADA Сергей Захаров получил травмы несовместимые с жизнью и умер в реанимации НИИ им. Склифосовского.

Фото: Piter.TV