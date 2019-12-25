Эксперт рассказал, чего ждать от судебного процесса по делу Ефремова

Судьей на процессе по делу актера Михаила Ефремова будет Елена Абрамова. Новость об этом прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Как рассказали эксперты, Абрамова была судьей в резонансных делах. Например, она рассматривала дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали огромное состояние, а также дело футболистов Кокорина и Мамаева.
Опрометчиво было бы по фамилии судьи предсказывать приговор, однако очевидно: Пресненский суд готовится к тому, что процесс будет шумным и скандальным, вот и судью назначили строгую и с соответствующим опытом.
говорится в сообщении.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Напомним, 8 июня актер попал в смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона LADA Сергей Захаров получил травмы несовместимые с жизнью и умер в реанимации НИИ им. Склифосовского.
Фото: Piter.TV
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