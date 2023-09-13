Суд начал слушание иска о признании преступлений нацистов в Калужской области геноцидом

В регионе расследуется дело о военных преступлениях нацистов во времена ВОВ.

Калужский областной суд начал рассмотрение заявления прокуратуры о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа, которые совершались нацистами во времена Великой Отечественной войны. Известно, что региональный прокурор Константин Жиляков представил инстанции доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных. Местное население оккупанты расстреливали, вешали и сжигали заживо. В ходе судебного заседания приняли участие губернатор области, историки, эксперты, свидетели фашистских злодеяний, представители общественности, добровольцы.

Допросили представителя СК по факту обнаружения останков мирных жителей, расстрелянных в 1942 году и захороненных в деревне Крюково. Выступили руководитель областного бюро судмедэкспертизы и представитель регионального поискового движения пресс-сужба областной прокуратуры

В материалах расследования говорится о том, что в период оккупации Калужской области нацистами с октября 1941 года по сентябрь 1943 года общее количество жертв гражданского населения превысило 26 тысяч человек. Дополнительно было угнано более 300 тысяч человек и полностью уничтожено более 320 населенных пунктов. Фашисты опустошили и ликвидировали порядка 3,5 тысяч колхозов.

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Фото и видео: Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры России