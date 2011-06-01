Суд арестовал капитана катера после "гонки" по каналу Грибоедова

Инцидент произошел 23 июня. По данным правоохранительных органов, молодой человек нарушил общественный порядок, двигаясь с превышением скорости, что создало опасность для семи пассажиров и других участников движения.

Петербургский суд принял решение об аресте молодого человека, который управлял катером и устроил гонку по каналу Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 26 июня.

Инцидент произошел 23 июня. По данным правоохранительных органов, молодой человек нарушил общественный порядок, двигаясь с превышением скорости, что создало опасность для семи пассажиров и других участников движения. Кроме того, гонка сопровождалась криками и нецензурными выражениями, как отмечают в прокуратуре. Видеозапись происшествия была обнаружена 25 июня.

Капитан катера был задержан. Прокурор возбудил уголовное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальное наказание по этой статье составляет 15 суток административного ареста.

Молодой человек признал свою вину и обещал, что подобное не повторится.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прокуратура проверяет ход строительства квартала плавучих домов.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура