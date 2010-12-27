Суд может продлить срок домашнего ареста совладельцу "Юлмарта"

Сам Дмитрий Костыгин на заседании не присутствовал.

В Петербурге Смольнинский районный суд будет снова рассматривать ходатайство о продлении домашнего ареста акционера "Юлмарта" Дмитрия Костыгина. Об этом в среду 21 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159.1 УК РФ. Сообщает пресс-служба

Сам бизнесмен на заседании суда не присутствовал. По словам его адвокатов, он находился на встрече с инвесторами.

Совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин проходит по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. По версии следствия, при заключении со Сбербанком кредитного договора на 1 млрд рублей бизнесмен предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии "Юлмарта" и не сообщил о наличии просроченных обязательств перед другими кредиторами. Уголовное дело против совладельца "Юлмарта" было заведено по заявлению Сбербанка.

Дмитрий Костыгин находился под домашним арестом с октября 2017 года. 14 февраля суд отказал следователям в продлении ареста.



