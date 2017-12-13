Суд освободил из-под домашнего ареста совладельца "Юлмарта" Костыгина

Срок его домашнего ареста истекает сегодня.

Сегодня Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга не продлил домашний арест предпринимателя и совладельца "Юлмарт" Дмитрия Костыгина.

Следствие, по словам представителя Костыгина, ходатайствовало о продлении домашнего ареста Костыгина еще на месяц, до середины марта, однако суд в этом отказал. Представитель райсуда подтвердил, что суд ходатайство не удовлетворил.

Костыгин находился под домашним арестом с 11 октября 2017 года, ему были разрешены ежедневные прогулки не более 4 часов.

В октябре 2017 года Смольнинский райсуд поместил Костыгина под домашний арест на два месяца. Он обвинялся в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд рублей. Для того, чтобы получить деньги, в банк представили ложные сведения о финансовом состоянии "Юлмарта". Об этом сообщал СК России. Позже Сбербанк перечислил 1 млрд руб., которыми, по версии следствия, Костыгин распорядился по своему усмотрению. Однако во время суда защита Костыгина заявляла, что предприниматель непричастен ни к получению кредита, ни к хищению.

Напомним, что сегодня из-под домашнего ареста также был освобожден глава "Метростроя".