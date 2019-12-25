Суд избрал меру пресечения предполагаемому помощнику организатора webcam-студий в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в распространении и публичной демонстрации порнографических материалов. Об этом 9 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Игоря Котова задержали 7 апреля и в этот же день предъявили обвинение. Мужчина останется под стражей до 6 июня 2021 года.
Накануне пресс-служба МВД по Петербургу и области опубликовала видео с обысков в webcam-студиях Петербурга. В общей сложности правоохранители побывали в пяти и задержали 11 человек. Комнаты были оборудованы всей необходимой техникой для создания контента.
Фото: pixabay.com
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