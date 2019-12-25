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Суд избрал меру пресечения предполагаемому помощнику организатора webcam-студий в Петербурге
Сегодня, 16:56
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nadezhda_sib

Суд избрал меру пресечения предполагаемому помощнику организатора webcam-студий в Петербурге

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В студиях работали также и несовершеннолетние девушки.

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в распространении и публичной демонстрации порнографических материалов. Об этом 9 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Игоря Котова задержали 7 апреля и в этот же день предъявили обвинение. Мужчина останется под стражей до 6 июня 2021 года.

Накануне пресс-служба МВД по Петербургу и области опубликовала видео с обысков в webcam-студиях Петербурга. В общей сложности правоохранители побывали в пяти и задержали 11 человек. Комнаты были оборудованы всей необходимой техникой для создания контента.

Фото: pixabay.com

Теги: webcam студия, домашний арест
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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безгачева эльмира
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