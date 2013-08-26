В МВД засняли, как выглядят webcam-студии в Петербурге. Их организаторов задержали

Для работы в студии привлекали также несовершеннолетних.

Оперативники ГУ МВД России пресекли деятельность пяти webcam-студий, которые работали на территории Петербурга. Об этом сообщила прессс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Организатором подпольного бизнеса является 32-летний житель Ленобласти. Все пять студий принадлежат ему. Мужчине помогал 42-летний помощник. Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет. Чтобы попасть в одну из студий, пришлось разбить окно.

В квартирах были приват-комнаты, в которых создавался нелегальный контент. В них работали более ста моделей. За ними следили семь администраторов. В одной из студий висело объявление: "Пригласи подругу и получи 7000".

Потребители материалов "18+" оплачивали доступ к контенту электронной валютой, которая в дальнейшем обналичивалась.

Следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Помощника организатора задержали. Еще 10 фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Другие участники организованной группы устанавливаются.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО