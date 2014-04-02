Петербуржец отсудил у ресторана быстрого питания 16 тыс. рублей из-за блина с тараканом

Мужчина отравился и несколько дней провёл на больничном.

Суд рассмотрел иск жителя Северной столицы к ресторану быстрого питания, где ему подали блин с мёртвым тараканом. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов по Петербургу.

Согласно материалам дела, посетитель кафе заказал блин с грибами в сливках и позже обнаружил в нём неприятное насекомое. После он несколько дней провёл на больничном с отравлением.

Поскольку представители ресторана не пожелали добровольно возместить петербуржцу убытки и моральный вред, дело дошло до суда. В результате заведение общепита выплатило мужчине 16 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за бракованный внедорожник петербуржец получил 11 млн рублей от дилера.

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