Суд в Петербурге помог женщине вернуть кошку редкой породы после неудачной вязки

Все это время животное содержалось в неподходящих условиях, а его плачевное состояние было скрыто от хозяйки.

В Петербурге суд помог вернуть женщине кошку по кличке Японка после того, как она передала её на вязку. Все это время животное содержалось в неподходящих условиях, а его плачевное состояние было скрыто. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что истец приобрёл кошку, и потом передал ее владелице кота такой же породы для вязки. Ожидалось, что женщина будет регулярно отправлять видеоматериалы, подтверждающие благополучие животного.

Кроме того, женщина передала Японку третьему лицу, которое отказывалось возвращать её. Чтобы скрыть плохое состояние кошки, третье лицо организовало фотосессию в питомнике, но хозяйка отказалась от этого. Через суд ей удалось вернуть животное, однако суд отказал в выплате компенсации в размере 50 тыс рублей.

Ранее мы сообщили о том, что дело о массовом отравлении на выпускных в Петербурге рассмотрят в суде.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)