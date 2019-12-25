Суд и прокуратура лишили водительских прав петербуржца, употребляющего психостимуляторы

Прокуратура Красногвардейского района через суд лишила водительских прав петербуржца, употребляющего психостимуляторы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, соответствующий административный иск удовлетворили в суде.
В ходе проверки прокуроры выявили местного жителя, состоящего на учете в медицинском учреждении по упомянутой причине. При этом мужчина имел водительское удостоверение и водил машину, однако нахождение петербуржца на дороге может создать угрозу безопасности движения и привести к ДТП. Спокойному вождению в случае мужчины мешают именно психостимуляторы.
Прокуратура запросила прекращение действия водительских прав.
Ранее мы писали, что петербуржца осудили за убитого в пылу конфликта агрессивного обидчика.
Фото: pixabay
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