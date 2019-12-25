Петербуржца осудили за убитого в пылу конфликта агрессивного обидчика

Мужчина превысил самооборону и был приговорен к исправительным работам.

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к полутора годам исправительных работ горожанина Сергея Большакова, признанного виновным в убийстве при превышенной самообороне. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что в ноябре 2019 года Большаков пил алкоголь со знакомым в кухне своей квартиры на Ярославском проспекте. Внезапно между собутыльниками вспыхнул конфликт, когда гость начал предъявлять подсудимому необоснованные претензии насчет негативного отношения мужчины к его матери и стал угрожать физической расправой. Собутыльник дважды ударил Большакова в челюсть, а тот ответил кулаками в область лица и ушел в свою комнату, закрыв дверь. Приятеля это не остановило, и он продолжил угрожать расправой из коридора, силясь ворваться в закрытую комнату: мужчина выламывал дверь руками и ногами, затем бросал под дверь ножи, стараясь поранить ногу Большакова, которой он подпирал дверь. Отмечается, что одним из брошенных ножей знакомый порезал левую руку на Большакова и тот, не выдержав, схватился за лезвие сам. Ножом подсудимый ударил собутыльника в живот и грудь, понимая, что оборонительные действия перейдут границы и дойдут до убийства. Раны оказались смертельными: агрессивный обидчик умер в карете скорой помощи некоторое время спустя.

В суде Большаков вину признал полностью, от дачи показаний отказался. Известно, что суд зачел мужчине срок содержания под стражей, который в переводе на исправительные работы составил чуть больше 10 месяцев. Также с Большакова в пользу потерпевшей взыскана компенсация в 150 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV