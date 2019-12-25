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Пена для ванной отравила семью с маленькими детьми из Шлиссельбурга
Сегодня, 16:09
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himif

Пена для ванной отравила семью с маленькими детьми из Шлиссельбурга

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Сейчас состояние семьи удовлетворительное, следователи начали проверку.

Следователи города Кировска Ленобласти начали доследственную проверку после отравления семьи с двумя маленькими детьми в Шлиссельбурге. Как рассказали в пресс-службе ведомства, виновником семейного недомогания стала пена для ванны.

По предварительным данным, родители купали малышей в ванной, используя специальное средство, но не придали значения довольно резкому запаху ароматизатора. Ночью все четверо почувствовали себя плохо и были госпитализированы в больницы, где медики диагностировали им отравление неизвестными парами. Сейчас семья чувствует себя лучше, их состояние оценивается как удовлетворительное. 

Назначена химическая экспертиза, специалисты будут искать ядовитые вещества в пене для ванной. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: pixabay

Теги: отравление, семья, следком
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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